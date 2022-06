6 soluzioni per il risparmio energetico in casa tua

Nel mondo di oggi si parla molto di risparmio energetico e di modi di vita eco sostenibili, attenti al risparmio energetico, all'impatto ambientale, al rispetto dell'ecosistema. E' un atteggiamento che bisogna volere e potere diffondere il più possibile all'interno della quotidianità di ognuno di noi, per poter trarne beneficio nel medio e lungo termine. Per cominciare bastano pochi gesti e qualche attenzione in più da mettere in pratica durante la giornata, come per esempio spegnere le luci quando ci spostiamo da una stanza all'altra della casa o staccare i led luminosi della tv o del notebook quando non sono utilizzati. Cominciando da piccoli accorgimenti si può essere più attenti e sensibili concretamente apportando benefici non solo all'ambiente ma anche al proprio budget familiare; infatti uno stile di vita ecosostenibile permette di ridurre i consumi e gli sprechi di energia incidendo positivamente sui costi. Di seguito alcuni suggerimenti per un buon risparmio energetico in casa.