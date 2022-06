Moderno Appartamento Familiare di 100 mq: Un'interessante Sfida All'ispiraizone

Oggi vi presentiamo il risultato della ristrutturazione di un’abitazione a Saragozza. Ma non una casa qualunque. Più che di una casa però, si tratta un luogo per brevi soggiorni per famiglie. Una sorta di hotel a conduzione familiare. Un luogo dove ci si va solo per vacanza o nei week-end, ma dove ci si sente come a casa. La costruzione di 105 mq situata in un edificio degli anni '50, aveva bisogno di una ristrutturazione integrale. L’appartamento era vecchio, molto rovinato e suddiviso in tante piccole stanze. Al fine di ottenere ambienti ampi, flessibili e che si adattino alle diverse esigenze, gli esperti dello studio di architettura R-Decora hanno deciso di eliminare tutte le partizioni e hanno progettato una nuova distribuzione degli spazi, giocando con la luce indiretta, i mobili e le diverse texture.

Una splendida sfida che condividiamo con voi.