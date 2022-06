I mobili per ingresso: mille modi per arredarlo

Tra i mobili per ingresso c'è il classico mobile porta tutto. Questo tipo di mobile è adatto a contenere tutto quello che vi occorre. Potete usarlo come un armadio in più, se avete poco spazio in casa, oppure come guardaroba in entrata, per appendere giacche e cappotti.Questo mobile in bianco non troppo grande è adatto ad un ingresso e può essere sistemato comodamente in una rientranza della parete. All'interno ha anche cassetti e ripiani per ogni vostra esigenza.