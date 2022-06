La casa sul mare

Il concetto di casa si adegua in maniera relativamente semplice. Ecco perché oggi ci occupiamo di un progetto particolare realizzato dallo Studio Zero85. Se vecchie fabbriche possono essere trasformate in loft fantastici o in club all'ultima moda, allora limiti apparenti non esistono. Il concetto di trasformazione quindi diventa caro all'architettura e all'interior design: una trasformazione solo parziale, perché improntata principalmente a cambiare la destinazione della struttura con interni ed arredamenti consoni. Questa casa al mare, o meglio ancora sul mare, parte da una struttura che spesso ci è capitato di vedere vicino la zona della Costiera adriatica: il trabocco.