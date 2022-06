Una mansarda total white fuori dal normale

L'intervento che andiamo a scoprire oggi riguarda una mansarda nel centro storico di Mantova. Per questo interno la parola chiave è poesia, decisamente. Gli architetti dello studio Benedini & Partners sono stati in grado di creare degli interni dal fascino incredibile, in cui si percepisce un senso di leggerezza e di libertà molto forte. L'idea alla base del progetto era quella di staccarsi dall'impostazione dell'abitazione tradizionale, per dare vita ad uno spazio caratterizzato da continuità e fluidità, in cui le varie funzioni non fossero rigidamente distinte. La luce è senz'altro l'elemento chiave di questo progetto, lo spazio è bianco e la luminosità ne pervade ogni più piccolo angolo.