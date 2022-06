Armadio a Muro: Come Sfruttare lo Spazio al Meglio

Ogni camera da letto ha oltre al letto, almeno un armadio di dimensioni variabili, secondo lo spazio che avete a disposizione. Molto più spesso viene scelto di costruire un armadio a muro. L'armadio è un elemento fondamentale per la casa. È fondamentale per tenere in ordine i vostri capi e anche per impedire che si impolverino quando non li usate, per esempio quando fate un cambio di stagione. Quando non avete molto spazio a disposizione, può capitare di dover sfruttare al meglio dei punti della stanza che altrimenti resterebbero vuoti e inutilizzati. Per esempio un sottoscala. Per sfruttarlo potete creare un armadio a muro. Si possono fare armadi a muro in diversi modi e con diverse tecniche e una volta trovato lo spazio dovrete solo montare all'interno ripiani e appendiabiti e per chiuderlo usare delle ante, montate su un telaio.