Una casa minimal ma di carattere!

Questa non è una normale dispensa, è una signora dispensa! In effetti sembra una cucina, ma i proprietari la utilizzano per riporre tutto ciò che non entra nelle altre stanze, dagli alimenti ai prodotti per la pulizia. Al posto di cassetti sono stati inseriti, nella struttura in legno, dei comodi cesti che, oltre a essere davvero pratici hanno anche una funzione estetica, essendo molto belli da vedere!