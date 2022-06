L'appartamento perfetto per una coppia

Oggi vi mostriamo un appartamento che potrebbe essere la dimora perfetta per una giovane coppia. Un appartamento centrale, piccolo e moderno, dove non manca nulla. Un appartamento arredato in maniera semplice e funzionale, ma con dettagli speciali che donano un tocco di originalità e rimandano allo stile tipico portoghese.

Il progetto è stato curato e realizzato da Home Staging Factory, un’impresa con sede a Lisbona, specializzata in architettura d’interni. L’impresa si dedica soprattutto alla ristrutturazione di appartamenti che hanno bisogno di essere resi più interessanti per il mercato. Vanta già numerose ristrutturazioni di successo, specialmente a Lisbona, dove è riuscita a trasformare sogni in realtà.

Come nel caso del delizioso appartamento che stiamo per vedere. Iniziamo il nostro tour!