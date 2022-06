L'incredibile trasformazione di una cucina banale

Dopo l'intervento , la cucina è diventata uno spazio moderno e pieno di luce. I mobili bianchi contrastano con il piano d'appoggio nero e con il pavimento rivestito di piastrelle in ceramica grigia, creando un bel gioco di toni chiari e scuri. La forma a ferro di cavallo permette di ottimizzare al massimo gli spazi, in modo da avere in pochi metri quadrati superfici comode e funzionali. La cucina banale e poco interessante che abbiamo visto in precedenza si è trasformata in una cucina minimalista, fresca e moderna!