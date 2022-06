Un moderno open space? Pro e contro

La soluzione dello spazio aperto può essere un ulteriore vantaggio nel caso di ambienti compressi, sempre più diffusi nelle città contemporanee. La fusione di più ambienti permette infatti di eliminare gli spazi di disimpegno e di sfruttare la stessa estensione di superficie di volta in volta per funzionalità differenti. In tal modo lo stesso spazio assume diverse vesti in vari periodi della giornata, estendendo in qualche modi i suoi confini ordinari.