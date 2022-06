​Tutti i segreti per fotografare casa per la vendita o l'affitto

Ricordate che il flash non deve servire da illuminazione principale ma da riempimento. Cercate di fare in modo che la luce sia per quanto possibile naturale e che i colori siano abbastanza vivaci. Aprite gli infissi e cercate di fare entrare nella stanza quanta più luce possibile. Se avete l'impressione che la vostra casa sia troppo bianca, fate le foto quando siete vicini al tramonto, quando la luce è un po' più intensa, colorata e meno bianca.

Altro consiglio che possiamo darvi è quello di puntare il flash sempre verso l’alto per far rimbalzare la luce sui soffitti in modo da fornire un’illuminazione più morbida e naturale. Cercate di eliminare tutte le ombre prima di scattare e di uniformare la luce nella stanza. Potete anche usare il flash con l'intenzione di mettere in risalto un particolare della stanza su cui volete richiamare l'attenzione.

Per quanto riguarda il cavalletto, vi suggeriamo di pensare bene a come volete utilizzarlo perché potreste non riuscire a sfruttare a pieno tutte le potenzialità della macchina e degli spazi che avete a disposizione. Dunque, in alcuni casi, il cavalletto potrebbe essere controproducente e crearvi dei limiti.