I piccoli cambiamenti che trasformano radicalmente la nostra casa!

L'abitare è una pratica sottile e mobile, dinamica, che investe il nostro modo di relazionarci con le cose in divenire, di cogliere le qualità degli spazi e degli oggetti e di interagire con loro, mutandole in continuazione in relazione ai nostri desideri e alle nostre necessità. Molto spesso si tende a pensare che le trasformazioni in una casa debbano essere condizionate da radicali cambiamenti, che alterino la struttura architettonica degli spazi o l'assetto degli arredi. Ebbene: è un errore!

La gran parte dei segnali percettivi e delle qualità estetiche e funzionali è demandata ai dati e agli oggetti minimi, sui quali possiamo agire senza stravolgere l'assetto dell'ambiente ma cambiandone profondamente le caratteristiche percettive e il nostro modo di vivere lo spazio. Procedere attraverso le piccole cose significa mettere in campo un progetto minuto ma attento, sensibile ai dettagli e ai materiali, agli accostamenti e ai colori. Un'approccio che implica un “di più” di sensibilità, ma anche un'attenta empatia con le qualità in divenire dello spazio, sempre pronte a mutare in relazione al nostro agire.

Una lampada di design inserita in un angolo, un diverso colore della biancheria per il letto, un nuovo quadro o magari una foto d'autore a far bella mostra di sé nello spazio del salotto. Queste e molte altre soluzioni sono sempre possibili per trasformare con poco lo spazio della nostra casa e renderlo capace di sorprenderci ogni giorno. Vediamo allora più in dettaglio alcune delle soluzioni possibili.