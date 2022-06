Una rivalutazione da 10 e lode!

Situato in una fattoria nel comune di Melgaço, nel caratteristico distretto di Viana do Castelo, la struttura è circondata dal magnifico scenario che caratterizza il nord del Portogallo. Data la preponderanza della produzione agricola e dell'attività vinicola in questa regione, la maggior parte delle costruzioni è prevalentemente residenziale e di carattere marcatamente rurale dal momento che sostiene delle attività agricole.