I materiali giusti per un bagno effetto wow !

Un bagno country chic con il legno, o moderno con una manciata di ceramica bianca levigata? Lasciarsi sedurre dal fascino retrò delle piastrelle decorate oppure optare per pavimenti e rivestimenti minimali o finto marmo? Sono senza dubbio tante le alternative per poter arredare e comporre un bagno assolutamente d'effetto in cui trovare un senso di pace e intimità tout court. Sia il design dei mobili e del whiteware che scegliamo per l'ambiente, che il contorno, cioè pavimentazione e pareti, lo renderanno speciale e parte integrante della casa, per stile e bellezza. Ecco perchè scegliere i materiali giusti non è secondario, e purtroppo nemmeno un gioco da ragazzi.

Tuttavia, alcune regole di base su cui poggiano le tendenze per la stanza da bagno, sono preziose e utili proprio per questo fine. Anche le forme si presentano come elemento da curare nella totalità: da quelle più tradizionali su sanitari, lavabi e docce, alle varianti più minimali e iconiche, oggetto di studio da parte di designer sempre più attenti, delineano e connotano lo spazio, impregnandolo di uno stile ben preciso. Cosa non può davvero mancare? Quale pezzo cult è tornato in voga e quali i materiali giusti? Scopriamolo con 6 esempi mozzafiato.