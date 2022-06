Le 6 mosse per realizzare la cucina perfetta

Potrebbero non sembrare più importanti, solo piccoli dettagli, ma in realtà il piano di lavoro, la cappa e, se presente, il camino, sono gli elementi che definiscono la nostra cucina. Per esempio, in una cucina in stile rustico potremmo realizzare questi elementi in muratura, rivestendoli in marmo o con mattonelle in ceramica. Per il piamo di lavoro, in particolare, facciamo attenzione a scegliere materiali lavabili, facili da tenere puliti e resistenti al calore e all’umidità, evitando perciò il legno.