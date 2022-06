10 idee per una cappa da cucina sorprendente!

L'idea del progetto Studio è quella di integrare la cucina con il resto della casa, di farne un centro attivo e non solo il luogo dove preparare e consumare i cibi. Per questo ogni elemento diventa importante, molto oltre rispetto alla sua funzione puramente tecnica, per farsi elemento di arredamento completo. La cappa, come vediamo, non può essere quindi banale. Ha forma di una T rovesciata, ma i suoi angoli sono smussati e nelle linee sinuose riprendono quelle del piano cottura a mosaico. Aspirazione certo, ma anche illuminazione: nella cappa si inseriscono delle luci direzionali che permettono una perfetta illuminazione del piano cottura. La struttura in acciaio ha grandi capacità riflettenti, che esaltano la luminosità complessiva della cucina e permettono una fluida integrazione con gli altri materiali.