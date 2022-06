Un appartamento con terrazzo da vivere tutto l’anno

L’idea per fare in modo che il nostro sia davvero un appartamento con un terrazzo da vivere tutto l’anno? Creiamo un morbido angolo lettura da utilizzare anche quando le temperature incominceranno ad abbassarsi. Basterà dotarlo di accoglienti poltrone con grandi cuscini in cui sprofondare beati. Il dettaglio da non trascurare: lasciamo sempre a portata di mano un caldo plaid in cui avvolgerci se incominceremo ad avvertire un po’ di freddo! Già ci sogniamo sul nostro terrazzo in una dolce domenica mattina di ottobre, a leggere il giornale sbocconcellando un croissant mollemente adagiati su una grande poltrona?

Trasformiamo subito il sogno in realtà! Prendiamo esempio da questa proposta e costruiamo noi stessi il nostro rifugio: procuriamoci alcuni bancali in legno, morbidi cuscini, della carta vetro e una latta di vernice per legno nel colore che preferiamo. Con circa una mezza giornata di lavoro otterremo una fantastica poltrona per il nostro appartamento con terrazzo dotato di nuovo angolo morbido.