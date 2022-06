​Giardino fai da te: ecco perché fareste meglio a compostare !

Per il compostaggio in esterno utilizzate dei bidoni chiusi che sono più pratici. Il metodo meno costoso è quello di costruire voi stessi un bidone della spazzatura di grandi dimensioni. Riempite poi il contenitore di una miscela di materiali di carbonio e azoto come abbiamo detto in precedenza. Mescolate e di tanto in tanto il contenuto per evitare che vengano a crearsi dei disequilibri in termini di ossigeno ed umidità. Coprite il contenitore con un coperchio in modo da preservare l'umidità. Si tratta di una soluzione davvero poco costosa ma che potrebbe richiedere diversi mesi per produrre il composto utile alla cura delle vostre piante. Infine, state attenti che animali come roditori procione o cani non abbiano la possibilità di accedere al vostro composto.

Nell'immagine, un progetto per struttura da giardino con banche e fioriere realizzato da Federico Vota Design.