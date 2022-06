Abitazioni ed arredamenti futuristici

Anche noi siamo dei supereroi, anche noi possiamo essere degli X-Men, con poteri incredibili e soprannaturali. No, non abbiamo bevuto un bicchiere di troppo questa mattina in redazione, ma è una semplice costatazione di fatti: in maniera altrettanto eccezionale, l'uomo moderno può gestire molti elementi naturali, quali fuoco, acqua, luce, ed altri fattori importanti come la temperatura – caldo, freddo -, mentre fenomeni naturali di grande portata sono perlomeno sotto controllo, principalmente per operazioni di prevenzione. Con la natura non si scherza, per questo motivo non vogliamo fomentare quelle fazioni che vedono l'uomo onnipotente, con il controllo su ogni cosa: non è esattamente così, questo è certo. Bisogna però dire che l'essere umano ha fatto passi da gigante nella tecnologia, soprattutto per quanto riguarda il suo rifugio, la nostra casa: dalla caverna trovata per caso in un giorno di pioggia, alla propria abitazione dotata di aria condizionata, in appena – si fa per dire – 2,5 milioni di anni di storia.

Anni ed anni di progresso hanno permesso alla nostra casa di avere acqua corrente, fuoco, temperatura giusta, luce naturale in quantità e tanto altro ancora. Quest'oggi vogliamo sottolineare questo progresso e spingerci oltre, verso un arredo del futuro che ci dovrebbe far sentire come i supereroi dei fumetti, perché molto spesso la realtà può superare la fantasia. Ecco cosa possono mostrarci a riguardo i nostri esperti.