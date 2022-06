Lo stile classico-moderno di una casa unica

In questo contesto fortemente ispirato alla tradizione, si è scelto di inserire una cucina super moderna. Una scelta audace e senza dubbio molto interessante! I volumi sono essenziali, gli elementi sono ridotti al minimo, non ci sono neanche le maniglie – se non quelle del frigorifero. Qui troviamo anche materiali diversi, ovviamente, più contemporanei, come l'acciaio e il laminato. In linea con il look generale anche la scelta di utilizzate un'isola con tre sgabelli. Un ambiente dalla disposizione moderna, con materiali moderni!