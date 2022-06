L'architettura dei centri commerciali

Lo shopping è divertente solo si è coinvolti anche dall'ambiente e dell'architettura circostante. Se ancora non abbiamo comprato il costume da bagno, è arrivato il momento di andare in un centro commerciale per acquistare tutto quello che serve per la ormai prossima vacanza e, sicuramente, per usufruire della piacevole aria condizionata. I centri di questo tipo sono gli unici che possono reggere ancora il confronto con le boutique virtuali, ma richiedono un ottimo posizionamento sul territorio e un progetto architettonico che possa essere funzionale ed esteticamente attraente. Il confronto è sempre più difficile perché la realtà virtuale non ha code alla casa, orari di chiusura, con solo qualche click di distanza tra la scelta e l'acquisto. Ma c'è ancora chi preferisce toccare la merce con mano, provare più combinazioni insieme e svagarsi tra le vetrine colorate.