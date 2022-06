Interni trendy con l'arredamento giusto: ecco i must 2016

Seguire le tendenze anche in casa? Certo che sì, ma senza temere di dover abbandonare o accantonare il proprio gusto personale. Lasciarsi condurre nella scelta degli arredi, dai maggiori trend contemporanei in tema d'interior design, non prescinde infatti dalle propensioni singolari di ciascuno di noi. Se rosa e azzurro vanno di moda, ma proprio non incontrano le vostre preferenze, si potrà sempre arrivare al compromesso puntando su dettagli e accessori stagionali, come fodere, tende, vasi e tappeti. La grande varietà di elementi disponibili sul mercato per rimanere al passo con i tempi, ci permette tuttavia di optare per la soluzione più giusta per ogni casa, tenendo conto al contempo delle macro direttive modaiole. Ma quali sono alcuni must imperdibili da inserire nei propri ambienti domestici e annoverati nella rosa dei diktat internazionali più succulenti? Vediamone subito alcuni, semplici e accessibili, da riproporre tra le quattro mura di casa e con cui coccolare la vista per il puro piacere di decorare.

Dalle tonalità più in voga alle lavorazioni e texture immancabili, dai materiali più gettonati e tornati sulla ribalta alle combinazioni d'arredo più disparate dal fil rouge minimale. Facciamo quindi un tuffo nei maggiori highlights del 2016 partendo proprio da progetti italiani e stranieri.