I migliori abbinamenti di colore per una splendida cucina

In cucina gli armadietti non sono mai abbastanza. Dai pensili ai fissi a terra o inseriti nei set dei mobili, non sembrano bastare in nessun caso e per nessun motivo. C'è sempre qualcosa da aggiungere al loro interno e sempre qualche servizio nuovo di piatti e bicchieri da riporre. La necessità di acquistarne perciò di nuovi con cui completare la cucina e fare spazio per pentole, accessori, utensili e non solo, non dovrà compromettere l'equilibrio della cucina stessa. Gli armadietti in più o quelli che verranno, dovranno essere accuratamente scelti, non solo per necessità impellente di disporre di spazio aggiuntivo, ma anche per caratteristiche esteriori. Il colore anche in questo caso è fondamentale: o lo stesso dei mobili già presenti in set, oppure decisamente a contrasto, ma abbinato ad altri elementi, come tavolo sedie o complementi d'arredo.