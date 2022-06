I 7 segreti per avere un corridoio o un ingresso unico!

Altro elemento importantissimo, per creare un corridoio accogliente, è la scelta del colore delle pareti. Una scelta che deve necessariamente tener conto di quanto il corridoio è grande. Nel caso di spazi piccoli, è necessario puntare su tinte chiare che amplifichino lo spazio; in caso contrario, via libera ai colori scuri anche scenografici, come il rosso scuro o il nero pece. Tuttavia, è possibile trasformare un corridoio in un elemento artistico, al di là delle sue dimensioni. Per farlo, scegliete una carta da parati dall'elevato valore decorativo: l'effetto vi stupirà! Oppure, puntate su tinte shock o pastello, come ha fatto 23bassi in questo appartamento milanese: la parete di sinistra, completamente blu, scherma i locali di servizio e suddivide la zona giorno dalla zona notte. E il corridoio diventa arte.