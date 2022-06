7 idee per la camera da letto di una coppia di novelli sposi

Per la camera da letto di una coppia di sposini è bene utilizzare una biancheria da letto che sia elegante e preziosa. Il raso, la seta, il lino, il cotone. Ancor meglio se anche il letto è in tessuto, con la testata e il giroletto in pelle o in velluto. Per lenzuola e coperte scegliete un pregiato cotone, la seta, il raso; d'inverno, un piumino in vera piuma d'oca e magari una coperta in cashmere. D'estate, via libera al lino. Optate per tessuti preziosi, meglio se naturali. Non esagerate con i colori e puntate sull'eleganza: il grigio, il panna, il tortora. Ispiratevi alle suite dei grandi alberghi, ma non dimenticate di dare al letto il tipico calore domestico.