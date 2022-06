La casa moderna: architettura orizzontale

L'architettura del XX secolo si è contraddistinta per edifici che hanno cercato di spingersi sempre più in alto, cercando di sfiorare il cielo, un po' per necessità effettive, dati gli spazi notevolmente ridotti per abitazioni e uffici in certe aeree geografiche – pensiamo ad esempio all'isola di Manhattan -, ed un po' come segno distintivo di prestigio ed importanza, visto che un grattacielo influisce direttamente sul panorama complessivo di un'intera città, basti pensare a come è cambiata Milano negli ultimi anni. Una corsa verso l'alto che non si è ancora arrestata a dire il vero, anzi, ogni tanto sui giornali leggiamo di edifici sempre più alti a Dubai o in altre città di paesi emergenti, che pur avendo a disposizione ampi spazi, richiamano architetti da tutto il mondo per partecipare ad una vera e propria sfida nelle costruzioni, una competizione che molte volte si riduce solo ad un mero fatto numerico. In questi ultimi decenni, l'architettura sta migliorando il proprio rapporto con il paesaggio e, soprattutto per abitazioni, locali ed uffici che si trovano distanti dalle città, non si ha alcuna necessità di costruire in altezza. Per queste case si cerca di migliorare il dialogo l'ambiente circostante, molte volte inglobando la natura che si trova vicino. Possiamo tranquillamente affermare che l'architettura che contraddistingue la nostra contemporaneità è orizzontale, più attenta al contesto in cui si trova, atta a creare unità abitative perfette, spesso su un solo livello. Il progettista sta diventando sempre più il regista in questo ambito, dovendo pensare come un'architetto del paesaggio prima di tracciare le prime linee della sua idee. Oggi gireremo il mondo insieme ai nostri esperti per osservare progetti vicini e lontani.