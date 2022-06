Come arredare un appartamento: mini guida per principianti!

La cucina è uno degli ambienti della casa che ci richiederà maggior impegno in termini di temi e costi. Una volta definiti i rivestimenti e l’arredamento, potremo dedicarci alla scelta degli elettrodomestici e dei complementi: sarà importante sceglierli in base al nostro gusto e allo spazio a nostra disposizione. Se possibile, facciamo in modo che gli elettrodomestici abbiamo lo stesso stile: per esempio, se optiamo per un piano cottura dalle linee retrò, cerchiamo forno, frigorifero coordinati.

Il consiglio in ogni caso è di valutare con attenzione il rapporto qualità prezzo, puntando su modelli in grado di garantirci una lunga durata nel tempo.

E come tocco finale, ma non per questo meno importante: la scelta di piatti e stoviglie, che potremmo tenere anche esposti alla vista, quasi fossero elementi decorativi, come vediamo in questa affascinante proposta di CRISTINA MECATTI INTERIOR DESIGN.