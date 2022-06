6 cose da tenere d'occhio prima di comprare la lavatrice

In base alle dimensioni della propria casa si dovrà optare per un modello o un altro di lavatrice. Questo elettrodomestico di solito non ha un'ubicazione fissa, ma varia asseconda della disponibilità di spazio. Può essere sistemato in cucina, in lavanderia, in bagno o anche nel sottoscala o in balcone.

Non ci sono vincoli particolari per la sua sistemazione e quindi è facilmente adattabile ai diversi ambienti. In commercio, oggi, si trovano svariate soluzioni e alternative funzionali e pratiche a diverse esigenze e necessità. Si ha un ampio margine di scelta che consente una gestione più flessibile e personalizzata di questo elettrodomestico.