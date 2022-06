6 stili 6 idee: come rivestire a meraviglia la parete della cucina

Motivi che richiamano il sapore del Mediterraneo, grafismi e fantasie optical anni 70: le cementine, meglio se in piccolo formato 20x20, irrompono tra le tendenze più attuali senza lasciarsi sorpassare dai materiali più in voga e utilizzati di consueto per la cucina. Il divertimento che ne deriva, oltre alla possibilità di mix&match davvero eclettici tra le piastrelle stesse, sta proprio nelle svariate chance di abbinamenti con i mobili ne il top della cucina.

I colori della parete infatti saranno facilmente combinabili con il paralume del lampadario, complementi accessori e finiture del pavimento. Il rischio di incappare in abbinamenti troppo azzardati per l'ambiente o non del tutto efficaci, c'è eccome. Per evitarlo sarà quindi necessario prestare attenzione ai colori proposti dalle cementine e coordinarli con una sfumatura neutra di pavimento. Un elemento di carattere e fortemente caratterizzante come queste lastre bastano e avanzano per rubare la scena, senza necessariamente avanzare accostamenti fuori luogo per la zona cottura della nostra casa.