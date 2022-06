Una piccola casetta giusto per la settimana di Ferragosto!

Ci troviamo al piano terra, precisamente all’ingresso, e lo spazio ha un aspetto molto luminoso e arioso. Sopra la porta vi è una finestra che lascia entrare la luce naturale. Le scale sono in stile moderno, leggero e con il parapetto in vetro trasparente. Sotto le scale c'è ancora spazio per un bellissimo giardino interno che dà un tocco naturale allo spazio. Lasciatevi ispirare dall'idea di utilizzare lo spazio sotto le scale per ricreare una piccola aiuola.. le piante così disposte in una base di ghiaia bianca creano un look tropicale, una soluzione che fa la differenza.