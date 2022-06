Un progetto moderno e luminoso

Il progetto ha fatto si che tutte le aree comuni e non siano perfettamente razionali e funzionali. Ogni cosa ha il giusto spazio e la giusta dimensione, come il divano a L, un elemento in grado di accogliere numerosi ospiti ma che è anche in grado di delimitare la zona soggiorno da quella destinata alla cucina.. un modo intelligente di separare gli ambienti. Il bianco, il crema, e l'armonia che regna fra questi due colori ben si sposano con il colore marrone chiaro delle porte e con il mix di grigio e rosa dei soffitti. Da notare i dettagli della controsoffittatura e il gioco di luci che partono da quest’ultima, i quali contribuiscono a determinare i confini della zona cucina e del soggiorno.