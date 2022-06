Economica e originale: una casa felice

La nostra casa sarà per sempre il marchio che ci contraddistingue dagli altri e che mostra al mondo come in reatà siamo. Insomma, il detto “Dimmi dove abiti e ti dirò chi sei” risulta assolutamente esatto. Qui ad homify ogni giorno vi presentiamo case di ogni genere, minimalista, tropicale, vittoriana, di lusso, sofisticata.. ma oggi vedremo una casa diversa dal solito, che non soddisfa nessuno di questi requisiti. Due sono state le premesse per la messa in opera di questo progetto: il basso impatto ambientale e il basso costo della sua costruzione. Sono stati infatti impiegati materiali nobili, la facciata è stata lasciata con i mattoni a vista mentre i rivestimenti presenti sono stati riciclati. Un altro fattore che contraddistingue il progetto è l’assenza di porte e la presenza di ambienti unici separati solo dai bagni.

Ma iniziamo pure la nostra passeggiata alla scoperta di questa casa originale progettata dallo studio BIOME ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LIMITED.