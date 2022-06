Brrr, fuori fa freddo? Ci vuole un caminetto da esterno!

Abbiamo la fortuna di possedere un giardino, piuttosto che un terrazzo o un patio? Perché non viverli tutto l’anno attrezzandoci con un comodo caminetto da esterno? Dai modelli più tradizionali alle proposte di design fino ai camini per cucinare, l'offerta del mercato è ampia, a seconda del nostro gusto personale e delle nostre esigenze. E, se abbiamo un minimo di esperienza in piccoli lavori in muratura, potremmo addirittura provare a costruire noi stessi il nostro nuovo camino da esterni.

In ogni caso, il primo, fondamentale passo da compiere sarà un’attenta progettazione, per adeguare le nostre necessità ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in tema di camini, in particolare per quanto riguarda la coibentazione e la creazione di una canna fumaria. Per questa ragione, è consigliabile rivolgerci al nostro Comune o a un tecnico, per poter avere informazioni aggiornate e precise.

E ora non ci resta quindi che lasciarci ispirare dalle proposte dei nostri esperti e incominciare subito a progettare il nostro nuovo caminetto per esterno!