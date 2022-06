Il potere della semplicità

Niente è lasciato al caso. Anche i singoli complementi di arredo sono abbinati al resto dell’insieme, in un gioco di richiami che avvolgono gli interni in un’atmosfera estremamente fresca e allo stesso tempo accogliente. Il colore che pervade lo spazio non appena i entra in casa è il pervinca, un elegante nuance tra il viola e il celeste, molto rilassante, che si addice perfettamente agli spazi dedicati al relax e alla convivialità. Oltre al pervinca, c’è molto bianco, sia alle pareti, che sugli arredi. Questo infatti è il colore che caratterizza il tavolo da pranzo e i mobili geometrici che stanno di fronte al divano. Le sedie invece sono in legno scuro, tendente al rosso, in abbinamento al mobile antico che fa da dispensa a questo ambiente dai toni così ben calibrati. Il divano è di un elegante grigio antracite. Accanto al televisore, un poetico, ma anche super moderno e pratico, camino in bioetanolo.