Semplice ma accogliente: l’appartamento adatto a te

In pieno stile scandinavo! Gli amanti di questo design infatti non potranno resistere a questa scelta per la cucina: mobili in bianco che ben si accompagnano al legno dei rivestimenti, mentre lo schienale è stato dipinto in verde brillante per creare una nota d’interesse in questo duetto cromatico che a noi piace tanto. La cucina già luminosa di suo acquista un’altra immagine con questi accorgimenti.