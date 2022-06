Come una mongolfiera!

La zona pranzo è senz’altro uno dei punti più interessanti del progetto. È estremamente raffinata, adatta ad una residenza rappresentativa, ottima per ricevere in modo elegante. Il bianco predomina nettamente, inondando l’ambiente di una luminosità splendida. A fare da fondale, in alto, una stupenda carta da parati di Fornasetti; sì, proprio quella, quella che anche voi vorreste in casa: fondo scuro e mongolfiere chiare e color terra di Siena. Il mobile in laccato bianco realizzato su misura ha due ante che riprendono i colori della carta da parati, così come le sedie che circondano il tavolo minimal.