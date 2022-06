Un appartamento in continua evoluzione

Rivoluzionare il concetto di casa: ci hanno provato in molti, chi con più successo, chi con meno. Spesso è la funzione che segue la forma, altre volte è esattamente il contrario: uno spazio ben definito deve essere trasformato in un’abitazione adatta ai futuri proprietari. Nel tentativo di stupire ed ispirare, oggi vi proponiamo un appartamento che cambia il concetto di casa. Se prima pensavamo alle divisioni come un qualcosa di definitivo in casa, oggi, con l’avvento prepotente dell’open space tutto è cambiato. Il progetto è stato condotto dallo studio msplus architettura. Iniziamo subito!