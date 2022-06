Lo stile scandinavo nel Sud Italia

La zona soggiorno – pranzo, nel suo essere minimale, abbraccia totalmente le necessità di calore e accoglienza, pur utilizzando un’estetica che si differenzia dal bagaglio tradizionale al quale siamo abituati. Qui non c’è spazio per il decoro, tanto meno per il superfluo. I materiali e gli spazi non hanno bisogno di altro. Fulcro pulsante dell’ambiente è il camino, che diventa il centro della convivialità, grazie all’installazione di un mobile finalizzato al relax e alla conversazione. Come raramente accade, il televisore è perfettamente integrato in questo sistema, grazie alle scelte cromatiche fatte per il camino e al corretto posizionamento di tutti gli elementi.