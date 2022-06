I mobili da giardino in rattan eleganti e naturali

Un'altra pratica soluzione per il vostro arredo da esterno. Questi mobili da giardino in rattan infatti quando sono chiusi, formano un bellissimo cubo ordinato e raccolto. Se li aprite divengono un tavolo da pranzo con ben 6 poltroncine. E' una composizione di Bonsoni e si chiama Cuboè costituito da 6 pezzi Set da pranzo che includono un piano in vetro, sei poltrone con lo schienale allungabile e quattro pouf. Non vi occorre altro per la vostra zona pranzo in giardino o in un patio oppure sul vostro splendido terrazzo. In inverno per proteggerlo, se non avete una tettoia, vi consigliamo di rivestire il vostro cubo con un telo cerato per proteggerlo dalle intemperie.