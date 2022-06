La casa da comprare dopo aver vinto la lotteria!

Eccoci in soggiorno! Gli interni della casa hanno tinte naturali, c'è la pietra a vista, tappeti in color terra di siena e divani bianchi, insomma, le nuance rilassanti di una casa al mare! Le pareti, i mobili in legno in stile rustico e le piante contribuiscono a rendere l'ambiente caldo. Optando per scelte così delicate, viene lasciato massimo risalto al vero protagonista: il panorama.