Seguiamo la luce!

Tanto per cominciare, l’ingresso già racchiude in sé notevoli punti d forza. Il marmo caratterizza questo importante angolo della casa. L’accesso alla residenza è segnato con questo pregiato materiale orizzontalmente, sulla pavimentazione, con una sorta di tappeto; mentre verticalmente una nicchia, dello stesso materiale, con forature variabili, raccoglie gli oggetti che si depositano arrivando da fuori – ombrello, sciarpa. Il materiale di risulta delle forature è stato reimpiegato per fare delle maniglie o dei pomelli da utilizzare come appenderia, in una dimensione artigianale che sembra appartenere ad un’altra epoca.