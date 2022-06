6 cose da sapere prima di scegliere i tessuti in casa

Non giriamoci troppo intorno. Una casa bella è una casa in cui anche il minimo dettaglio è curato e studiato ad hoc. Questa filosofia è in parte insita nello stile scandinavo, secondo cui, è proprio l'adeguatezza di ogni singolo elemento che contribuisce all'armonia generale della stanza, e a goderne è l'interior design di tutta la casa. Annoverati dunque tra i particolari che fanno la differenza nell'ambiente domestico, sono i tessili, non solo intesi come materiali e tessuti da rivestimento su divano, letto e cuscini, ma anche intesi come tappeti e tende, capaci, se mescolati con una giusta dose di creatività, di rendere ancor più attraente un'abitazione di qualsiasi tipologia.

Uno studio accurato sui colori, ancora una volta, è indispensabile per ottenere il risultato desiderato: ad ogni texture e rispettiva tonalità, corrispondono infatti effetti totalmente diversi anche se tutti di grande scena, da valutare a seconda della grandezza della stanza da arredare, ma anche della funzionalità. In camera da letto e nel salotto, ma anche in sala da pranzo e nel bagno, questi due complementi non possono essere dimenticati, anzi, dovranno essere sfoderati e sfruttati proprio come cavallo di battaglia, ideale per arricchire ogni ambiente domestico con quel quid in più.