Bianca, moderna e incantevole: una casa da copertina

La camera da letto non è stata concepita soltanto per i momenti notturni, ma anche e soprattutto per i momenti di relax che si susseguono durante il giorno. Per questo motivo la camera è direttamente collegata alla sala da bagno. Un stanza grande e ben organizzata più simile al locale di una SPA che a un comune bagno.

Anche in questo caso il bianco viene utilizzato come colore principale. Questa soluzione non è utile solo a donare raffinatezza e classe agli ambienti, ma inevitabilmente li rende anche più ariosi e luminosi.

