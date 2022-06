Scegli il materiale ideale per il pavimento di casa tua!

Da sempre utilizzato per rendere più confortevoli gli ambienti, grazie alle sue caratteristiche di isolante termico, il legno è forse ancora oggi il materiale più apprezzato e utilizzato per rivestire i pavimenti. Dalla villa in stile rustico al loft metropolitano il parquet in legno è sempre infatti il protagonista indiscusso di molti ambienti, contribuendo, con le sue diverse varietà, ad aggiungere un tocco di raffinata eleganza.

Particolarmente indicato per ambienti come il soggiorno e la camera da letto, il legno è oggi spesso usato anche in cucina: se anche a noi piace questa soluzione, il consiglio è di optare per essenze come il teak o il wenge, più resistenti all’umidità e all’usura rispetto ad altre varietà. Perfetti invece i parquet prefiniti in doussiè, iroko, merbau o afrormosia negli ambienti con riscaldamento a pavimento, in cui è preferibile un rivestimento meno spesso ma al tempo stesso più stabile.

Inoltre, per saperne di più sulle caratteristiche dei vari tipi di parquet potremmo leggere anche “Come realizzare il parquet dei desideri”.