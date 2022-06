Tutto quello che avete sempre voluto… in pochi mq!

Avere un appartamento piccolo non significa dover rinunciare a qualche lusso. La vasca? Perché non sotto il letto? Ecco svelata la sorpresa infatti: il letto può essere spostato con facilità perché è stato concepito su una struttura con binari. Qui è stata ricavata una comoda vasca da bagno incassata sul piano da far invidia. Un gesto facile per godersi un bagno in totale relax.