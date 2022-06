Oggetti di design con linee diverse

Design rotondo e avvolgente per Evita, un progetto estremamente elegante dello studio Kundalini. Il metallo diventa come un materiale di un lavoro sartoriale, che circonda il corpo centrale luminoso della lampada da terra. Il movimento è tutto nella leggera rotazione di Evita. Un design minimalista per un’immagine estremamente pulita e semplice: il superfluo è stato eliminato. Il suo nome è chiaramente ispirato alla figura di Evita Peron, punto di riferimento per artisti e, in questo caso, anche per il mondo del design.