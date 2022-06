Scala in ferro: progetti d'artigianato

Marco Maria Statella con AMZ 104 Studio di Architettura è un esperto di homify che opera tra l'Italia e la Germania, e che fa della cura del dettaglio la sua professione. Tutti i lavori non sono contraddistinti da una scelta progettuale ben precisa: con questo modo di operare ci si ricollega a quella maestria artigiana che si sta perdendo con il tempo, purtroppo. Quindi l'idea, il disegno e successivamente sarà la mano a fare la differenza, affinché il carattere di ogni lavoro non sia uniformato ad altri progetti. L'opera in questione è una scala in ferro e vetro all'interno di un'abitazione.