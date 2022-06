Per fare un prato ci vuole..una guida step by step!

Per realizzare un prato bisogna considerare il tipo di terreno che si ha a disposizione e l'uso a cui sarà destinato. Per far si che il terreno sia ben compattato è necessario passare un rullo che lo abbassi e lo livelli in modo omogeneo. Dopo la rullatura è nuovamente necessario livellare la superficie con il rastrello per togliere eventuali avvallamenti ancora presenti. Solo dopo questi passaggi sarà possibile procedere con la semina del prato o con la sistemazione del manto erboso. Si potrà cosi seminare il miscuglio di prato prescelto mediante una seminatrice di precisione oppure manualmente passando due volte sulla stessa superficie . Poi occorre rastrellare nuovamente in modo da coprire leggermente il seme.

