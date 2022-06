Arredi tra arte e design

L'Arch. Alessandro Isola ha avuto un'idea geniale. Ogni volta che si compra un tappeto in soggiorno, si pensa inevitabilmente al tavolino da caffè da abbinare, ecco la regola più che l'abitudine. E perché non stravolgere tutto? In questa piccola rivoluzione che avviene con Stumble Upon, è lo stesso tappeto che vuole fare un altro mestiere e, foto alla mano, ci riesce molto bene. Uno dei quattro bordi si flette e si dirige verso il centro, come se fosse una creatura animata.