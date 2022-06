Come dare un look più ordinato alla casa in 6 mosse

Una casa ordinata e pulita è una casa bella. Appurato questo, dobbiamo ammettere che spesso il tempo per prendersene cura personalmente e rassettare tutto da cima a fondo, scarseggia. Le giornate intense a cui ci sottopone la routine non lasciano effettivamente troppo spazio all'home-care, o meglio, non sempre.Tuttavia, poter mantenere la nostra abitazione come nuova è un'esigenza che ha risvolti positivi sia nell'ambito della funzionalità che in quello dell'estetica.

D'altronde il rispetto per i materiali che abbiamo scelto per l'arredamento è importante al fine di preservarli dall'usura di tempo, polvere e batteri ma anche additivi chimici troppo aggressivi o umidità. Ma in caso di ospiti improvvisi? Si sa, i momenti di convivialità casalinga last minute non si fanno di certo attendere e le occasioni per stare in compagnia non hanno sempre un perfetto tempismo, anzi. Seguire alcuni semplici ma fondamentali step, può aiutarci proprio in questo senso: spolverare velocemente, nascondere i vestiti sparsi qui e là, dare una leggera passata di aspirapolvere al pavimento e sprimacciare i cuscini sul divano, sono le prime mosse salvatempo per ridare un look ordinato alla casa di primo acchito. Vediamo meglio perchè e come applicarle.